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US Open — 2026, женщины: результаты матчей 7 сентября

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 7 сентября
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С 7 на 8 сентября в Нью-Йорке (США) прошёл девятый игровой день женского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины. Результаты 7-8 сентября:

Мирра Андреева (Россия) – Анастасия Потапова (Австрия) – 5:7, 6:4, 6:3
Ига Швёнтек (Польша) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 5:7, 3:6
Наоми Осака (Япония) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 1:6, 4:6
Ива Йович (США) – Кори Гауфф (США) – 1:6, 4:6.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.

US Open (ж). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 02:15 МСК
Ива Йович
14
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         