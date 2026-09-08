Определились все четвертьфинальные пары US Open — 2026 в женском одиночном разряде

По итогам девятого игрового дня сформировались все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на US Open — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми парами 1/4 финала.

Теннис. US Open — 2026, женщины, четвертьфинальные пары

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан)

Арина Соболенко (Беларусь) – Линда Носкова (Чехия)

Джессика Пегула (США) – Эмма Наварро (США)

Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США)

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.