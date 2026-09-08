Карен Хачанов, US Open — 2026: результаты 8 сентября, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 8 сентября, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел четвёртый круг US Open — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и дальнейшим возможным путём Карена по турниру. В качестве потенциальных соперников выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.
Результаты Карена Хачанова на US Open — 2026
Первый круг: Карен Хачанов (Россия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — 6:3, 6:0, 6:1.
Второй круг: Карен Хачанов (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — 6:7, 6:3, 6:2, 6:2.
Третий круг: Карен Хачанов (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция, 97) — 6:3, 6:2, 6:4.
Четвёртый круг: Карен Хачанов (Россия) — Лёнер Тьен (США, 15) — 7:5, 4:6, 6:7, 6:1, 6:4.
Следующий матч Карена Хачанова на US Open — 2026 (потенциальный соперник)
1/4 финала: Карен Хачанов (Россия) — Александр Блокс (Бельгия, 34).
Возможная сетка Карена Хачанова на US Open — 2026:
1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 2);
финал: Карлос Алькарас (Испания, 3).