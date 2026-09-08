«Я тоже молодой». Хачанов пошутил, отвечая на вопрос о победе над 20-летним Тьеном на USO

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на вопрос о противостояниях с молодыми теннисистами на US Open — 2026. Ранее в матче четвёртого круга он обыграл 20-летнего американца Лёнера Тьена (15-й в рейтинге) со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4. Следующим соперником Хачанова на сорвенованиях стал 21-летний бельгийцем Александр Блоксом.