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Александр Зверев обыграл Лучано Дардери и вышел в 1/4 финала US Open — 2026

Александр Зверев обыграл Лучано Дардери и вышел в 1/4 финала US Open — 2026
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала US Open — 2026. В четвёртом круге он обыграл итальянца Лучано Дардери (22-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 04:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 3
             
Лучано Дардери
22
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. В рамках матча Зверев 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта. На счету Дардери девять эйсов и семь двойных ошибок.

За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхульпом.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.