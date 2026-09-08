Александр Зверев обыграл Лучано Дардери и вышел в 1/4 финала US Open — 2026

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала US Open — 2026. В четвёртом круге он обыграл итальянца Лучано Дардери (22-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. В рамках матча Зверев 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта. На счету Дардери девять эйсов и семь двойных ошибок.

За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхульпом.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.