Карен Хачанов прокомментировал победу над Тьеном и выход в 1/4 финала US Open
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на выход в 1/4 финала US Open. Он обыграл 20-летнего американца Лёнера Тьена (15-й в рейтинге) со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.
US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 00:45 МСК
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|4
|6 6
|6
|6
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|6
|7 8
|1
|4
15
Лёнер Тьен
Л. Тьен
«В первый раз, когда мы играли друг против друга, я уже знал, чего ожидать. Каждый мяч возвращался снова и снова, буквально на один удар больше. Было очень много затяжных розыгрышей. В прошлый раз я проиграл. Он невероятно играл в защите, особенно за предел