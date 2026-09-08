Карен Хачанов прокомментировал победу над Тьеном и выход в 1/4 финала US Open

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на выход в 1/4 финала US Open. Он обыграл 20-летнего американца Лёнера Тьена (15-й в рейтинге) со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.

«В первый раз, когда мы играли друг против друга, я уже знал, чего ожидать. Каждый мяч возвращался снова и снова, буквально на один удар больше. Было очень много затяжных розыгрышей. В прошлый раз я проиграл. Он невероятно играл в защите, особенно за предел