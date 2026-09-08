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Карен Хачанов прокомментировал победу над Тьеном и выход в 1/4 финала US Open

Карен Хачанов прокомментировал победу над Тьеном и выход в 1/4 финала US Open
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на выход в 1/4 финала US Open. Он обыграл 20-летнего американца Лёнера Тьена (15-й в рейтинге) со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.

US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 00:45 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		4 6 6 6 6
5 		6 7 8 1 4
             
Лёнер Тьен
15
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«В первый раз, когда мы играли друг против друга, я уже знал, чего ожидать. Каждый мяч возвращался снова и снова, буквально на один удар больше. Было очень много затяжных розыгрышей. В прошлый раз я проиграл. Он невероятно играл в защите, особенно за предел