15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов назвал причину плохих результатов в играх этим летом

Карен Хачанов назвал причину плохих результатов в играх этим летом
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов после выхода в 1/4 финала US Open ответил на вопрос о плохих результатах прошедшим летом.

US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 00:45 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		4 6 6 6 6
5 		6 7 8 1 4
             
Лёнер Тьен
15
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

— У тебя было непростое лето. После Уимблдона и до этого турнира в Нью-Йорке ты не одержал ни одной победы. Ты чувствовал, что хорошие результаты уже близко?
— Я немного поберег энергию для US Open. Похоже, это сработало.

— Ты специально себя приберегал?
— Нет, не