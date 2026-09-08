Карен Хачанов назвал причину плохих результатов в играх этим летом
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов после выхода в 1/4 финала US Open ответил на вопрос о плохих результатах прошедшим летом.
US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 00:45 МСК
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
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|6
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|6
|7 8
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15
Лёнер Тьен
Л. Тьен
— У тебя было непростое лето. После Уимблдона и до этого турнира в Нью-Йорке ты не одержал ни одной победы. Ты чувствовал, что хорошие результаты уже близко?
— Я немного поберег энергию для US Open. Похоже, это сработало.
— Ты специально себя приберегал?
— Нет, не