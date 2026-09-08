Карен Хачанов назвал причину плохих результатов в играх этим летом

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов после выхода в 1/4 финала US Open ответил на вопрос о плохих результатах прошедшим летом.

— У тебя было непростое лето. После Уимблдона и до этого турнира в Нью-Йорке ты не одержал ни одной победы. Ты чувствовал, что хорошие результаты уже близко?

— Я немного поберег энергию для US Open. Похоже, это сработало.

— Ты специально себя приберегал?

— Нет, не