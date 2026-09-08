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Александр Зверев, US Open — 2026: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула

Александр Зверев, US Open — 2026: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула
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В ночь на 8 сентября чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продолжил свой путь к титулу на US Open — 2026: он успешно преодолел четвёртый круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Александра Зверева до первого в карьере титула на американском мэйджоре. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Александра Зверева на US Open – 2026 на 8 сентября:

Первый круг. Александр Зверев (Германия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 04:05 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 7 7