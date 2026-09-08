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8 сентября главные новости спорта, US Open — 2026, футбол, теннис, футбольные трансферы, хоккей, КХЛ

Хачанов и Зверев — в 1/4 финала US Open, «Родина» арендует Родриго Бекао. Главное к утру
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Теннисисты Карен Хачанов (Россия) и Александр Зверев (Германия) вышли в 1/4 финала US Open, экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао близок к трансферу в «Родину», СКА отыгрался с 0:2 и одолел московское «Динамо» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Карен Хачанов в пяти сетах победил Лёнера Тьена и вышел в 1/4 финала US Open — 2026.
  2. Родриго Бекао покинул «Фенербахче» для прохождения медобледования перед арендой в «Родину».
  3. Александр Зверев обыграл Лучано Дардери и вышел в 1/4 финала US Open — 2026.
  4. СКА отыгрался с 0:2 и одолел московское «Динамо».
  5. Кори Гауфф вышла в четвертьфинал US Open — 2026, где сыграет с Миррой Андреевой.
  6. Гурцкая огласил зарплату и срок контракта, которые Головин запросил у «Зенита».
  7. Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в 1/4 финала US Open в паре.
  8. Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала US Open — 2026, обыграв Наоми Осаку.
  9. Мирра Андреева впервые в карьере вышла в 1/4 финала US Open.