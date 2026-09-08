Хачанов и Зверев — в 1/4 финала US Open, «Родина» арендует Родриго Бекао. Главное к утру
Теннисисты Карен Хачанов (Россия) и Александр Зверев (Германия) вышли в 1/4 финала US Open, экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао близок к трансферу в «Родину», СКА отыгрался с 0:2 и одолел московское «Динамо» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Карен Хачанов в пяти сетах победил Лёнера Тьена и вышел в 1/4 финала US Open — 2026.
- Родриго Бекао покинул «Фенербахче» для прохождения медобледования перед арендой в «Родину».
- Александр Зверев обыграл Лучано Дардери и вышел в 1/4 финала US Open — 2026.
- СКА отыгрался с 0:2 и одолел московское «Динамо».
- Кори Гауфф вышла в четвертьфинал US Open — 2026, где сыграет с Миррой Андреевой.
- Гурцкая огласил зарплату и срок контракта, которые Головин запросил у «Зенита».
- Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в 1/4 финала US Open в паре.
- Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала US Open — 2026, обыграв Наоми Осаку.
- Мирра Андреева впервые в карьере вышла в 1/4 финала US Open.