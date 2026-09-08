Хачанов и Зверев — в 1/4 финала US Open, «Родина» арендует Родриго Бекао. Главное к утру

Теннисисты Карен Хачанов (Россия) и Александр Зверев (Германия) вышли в 1/4 финала US Open, экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао близок к трансферу в «Родину», СКА отыгрался с 0:2 и одолел московское «Динамо» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».