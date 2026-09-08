US Open — 2026, мужчины: результаты матчей на 7 сентября

7 сентября в Нью-Йорке прошёл девятый игровой день мужского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины, 1/8 финала. Результаты на 7 сентября:

Франсиско Серундоло (Аргентина, 24) — Александр Блокс (Бельгия, 28) — 3:6, 6:4, 5:7, 5:7;

Карен Хачанов (Россия) — Лёнер Тьен (США, 14) — 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4;

Артюр Жа (Франция, LL) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 6:3, 7:6 (7:0), 6:7 (7:9), 6:7 (3:7), 4:6;

Александр Зверев (Германия, 1) — Лучано Дардери (Италия, 21) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.