«Не знаю, чем мне заняться». Александр Зверев намекнул на лёгкую победу над Дардери

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала US Open — 2026. В четвёртом круге он обыграл итальянца Лучано Дардери (22-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) и прокомментировал этот результат.

«Честно говоря, я не знаю, чем мне заняться, ведь ещё даже не полночь. Поэтому, возможно, я вернусь на тренировку, а может, пойду в бар. Пока не знаю. Но да. К счастью, это была шутка, так что расслабьтесь.

Нет, но я действительно счастлив. Думаю, по сравнению с первыми двумя матчами мой уровень постепенно растёт, и, конечно, именно к этому я и стремлюсь. Я этому рад», — сказал Зверев в интервью на корте.

В следующем круге соперником Зверева станет Ботик ван де Зандсхулп