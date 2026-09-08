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«Не знаю, чем мне заняться». Александр Зверев намекнул на лёгкую победу над Дардери

«Не знаю, чем мне заняться». Александр Зверев намекнул на лёгкую победу над Дардери
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала US Open — 2026. В четвёртом круге он обыграл итальянца Лучано Дардери (22-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) и прокомментировал этот результат.

US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 00:45 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		4 6 6 6 6
5 		6 7 8 1 4
             
Лёнер Тьен
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США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Честно говоря, я не знаю, чем мне заняться, ведь ещё даже не полночь. Поэтому, возможно, я вернусь на тренировку, а может, пойду в бар. Пока не знаю. Но да. К счастью, это была шутка, так что расслабьтесь.
Нет, но я действительно счастлив. Думаю, по сравнению с первыми двумя матчами мой уровень постепенно растёт, и, конечно, именно к этому я и стремлюсь. Я этому рад», — сказал Зверев в интервью на корте.

В следующем круге соперником Зверева станет Ботик ван де Зандсхулп