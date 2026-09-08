«Не знаю, чем мне заняться». Александр Зверев намекнул на лёгкую победу над Дардери
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала US Open — 2026. В четвёртом круге он обыграл итальянца Лучано Дардери (22-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) и прокомментировал этот результат.
US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 00:45 МСК
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
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Лёнер Тьен
Л. Тьен
«Честно говоря, я не знаю, чем мне заняться, ведь ещё даже не полночь. Поэтому, возможно, я вернусь на тренировку, а может, пойду в бар. Пока не знаю. Но да. К счастью, это была шутка, так что расслабьтесь.
Нет, но я действительно счастлив. Думаю, по сравнению с первыми двумя матчами мой уровень постепенно растёт, и, конечно, именно к этому я и стремлюсь. Я этому рад», — сказал Зверев в интервью на корте.
В следующем круге соперником Зверева станет Ботик ван де Зандсхулп