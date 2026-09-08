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Определились все четвертьфинальные пары US Open — 2026 в мужском одиночном разряде

Определились все четвертьфинальные пары US Open — 2026 в мужском одиночном разряде
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По итогам девятого игрового дня сформировались все четвертьфинальные пары в мужском одиночном разряде на US Open — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми парами 1/4 финала.

Теннис. US Open — 2026, мужчины, четвертьфинальные пары:

Александр Зверев (Германия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
Карен Хачанов (Россия) — Александр Блокс (Бельгия);
Фрэнсис Тиафо (США) — Алекс Михельсен (США);
Карлос Алькарас (Испания) — Бен Шелтон (США).

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.

Расписание матчей US Open — 2026 (м)
Сетка US Open — 2026 (м)
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