Определились все четвертьфинальные пары US Open — 2026 в мужском одиночном разряде

По итогам девятого игрового дня сформировались все четвертьфинальные пары в мужском одиночном разряде на US Open — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми парами 1/4 финала.

Теннис. US Open — 2026, мужчины, четвертьфинальные пары:

Александр Зверев (Германия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

Карен Хачанов (Россия) — Александр Блокс (Бельгия);

Фрэнсис Тиафо (США) — Алекс Михельсен (США);

Карлос Алькарас (Испания) — Бен Шелтон (США).

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.