«Это не мой корт». Зверев упомянул Федерера после победы над Дардери

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала US Open — 2026. В четвёртом круге он обыграл итальянца Лучано Дардери (22-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) и прокомментировал этот результат.

«Знаете, иногда игроки после выигранного красивого розыгрыша говорят: «Это мой корт! Это мой корт!» Но этот корт вообще не мой. Роджер Федерер выигрывал здесь 78 раз, Пит Сампрас — 112 раз. Но я чувствую себя так, будто арендовал этот корт примерно с 23:00 до двух часов ночи на пару недель. Поэтому надеюсь, что меня и даль