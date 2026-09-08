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«Это не мой корт». Зверев упомянул Федерера после победы над Дардери

«Это не мой корт». Зверев упомянул Федерера после победы над Дардери
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала US Open — 2026. В четвёртом круге он обыграл итальянца Лучано Дардери (22-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) и прокомментировал этот результат.

US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 00:45 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		4 6 6 6 6
5 		6 7 8 1 4
             
Лёнер Тьен
15
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Знаете, иногда игроки после выигранного красивого розыгрыша говорят: «Это мой корт! Это мой корт!» Но этот корт вообще не мой. Роджер Федерер выигрывал здесь 78 раз, Пит Сампрас — 112 раз. Но я чувствую себя так, будто арендовал этот корт примерно с 23:00 до двух часов ночи на пару недель. Поэтому надеюсь, что меня и даль