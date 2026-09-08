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US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 8 сентября

US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 8 сентября
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Сегодня, 8 сентября и в ночь на 9 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся два четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины, 1/4 финала. Расписание на 8 сентября (время московское):

20:00. Фрэнсис Тиафо (США) – Алекс Михельсен (США);
3:30 (9 сентября). Бен Шелтон (США) – Карлос Алькарас (Испания).

Карлос Алькарас (третье место в рейтинге АТР) является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он одолел нынешнюю первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Календарь US Open - 2026 (м)
Турнирная сетка US Open - 2026 (м)
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