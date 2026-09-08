US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 8 сентября

Сегодня, 8 сентября и в ночь на 9 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся два четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины, 1/4 финала. Расписание на 8 сентября (время московское):

20:00. Фрэнсис Тиафо (США) – Алекс Михельсен (США);

3:30 (9 сентября). Бен Шелтон (США) – Карлос Алькарас (Испания).

Карлос Алькарас (третье место в рейтинге АТР) является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он одолел нынешнюю первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.