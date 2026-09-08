US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, и в ночь на 9 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся два четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, 1/4 финала. Расписание на 8 сентября (время московское):

18:00. Арина Соболенко (Беларусь) – Линда Носкова (Чехия);

2:00 (9 сентября). Джессика Пегула (США) – Эмма Наварро (США).

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале она одолела американку Аманду Анисимову.