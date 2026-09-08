«Нужно использовать шанс». Ольховский — о перспективах Хачанова на US Open
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Финалист «Ролан Гаррос» – 1992 в парном разряде Андрей Ольховский высказался о перспективах россиянина Карена Хачанова на US Open — 2026. На данный момент Хачанов дошёл до четвертьфинала.
US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 00:45 МСК
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|4
|6 6
|6
|6
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|6
|7 8
|1
|4
15
Лёнер Тьен
Л. Тьен
«Я считаю, что Карен показал очень хорошую игру. У него был очень тяжёлый матч, проигрывал с брейком в пятом сете, отыграл кучу брейк-пойнтов. Молодец! Проявил характер и показал очень достойную игру. За выход в полуфинал он сыграет с бельгийцем — нужно использовать такой ш