«Нужно использовать шанс». Ольховский — о перспективах Хачанова на US Open

Финалист «Ролан Гаррос» – 1992 в парном разряде Андрей Ольховский высказался о перспективах россиянина Карена Хачанова на US Open — 2026. На данный момент Хачанов дошёл до четвертьфинала.

«Я считаю, что Карен показал очень хорошую игру. У него был очень тяжёлый матч, проигрывал с брейком в пятом сете, отыграл кучу брейк-пойнтов. Молодец! Проявил характер и показал очень достойную игру. За выход в полуфинал он сыграет с бельгийцем — нужно использовать такой ш