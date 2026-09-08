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«Нужно использовать шанс». Ольховский — о перспективах Хачанова на US Open

«Нужно использовать шанс». Ольховский — о перспективах Хачанова на US Open
Комментарии

Финалист «Ролан Гаррос» – 1992 в парном разряде Андрей Ольховский высказался о перспективах россиянина Карена Хачанова на US Open — 2026. На данный момент Хачанов дошёл до четвертьфинала.

US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 00:45 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		4 6 6 6 6
5 		6 7 8 1 4
             
Лёнер Тьен
15
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Я считаю, что Карен показал очень хорошую игру. У него был очень тяжёлый матч, проигрывал с брейком в пятом сете, отыграл кучу брейк-пойнтов. Молодец! Проявил характер и показал очень достойную игру. За выход в полуфинал он сыграет с бельгийцем — нужно использовать такой ш