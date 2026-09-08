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Андрей Ольховский оценил шансы Мирры Андреевой выйти в полуфинал US Open

Андрей Ольховский оценил шансы Мирры Андреевой выйти в полуфинал US Open
Комментарии

Финалист «Ролан Гаррос» – 1992 в парном разряде Андрей Ольховский оценил шансы Мирры Андреевой на выход в 1/2 финала US Open — 2026. В 1/8 финала Андреева одолела австрийку Анастасию Потапову (5:7, 6:4, 6:3).

US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 18:10 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Анастасия Потапова
25
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Андреева очень солидно играет турниры «Большого шлема». На мой взгляд, сейчас она показывает хороший, активный и интересный теннис. Потапова не самая лёгкая соперница, она была в очень хорошей форме. Обидно, что случилась такая концовка из-за травмы, но Мирра в любом случае вела 5:3. С Гауфф будет тяжёлый матч. По личным встречам американка впереди. Как вы знаете, профессионалы стараются показать самый лучший теннис в конкретном матче, который они спосо