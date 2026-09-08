Представительница России вышла в четвертьфинал US Open впервые за 12 лет

Впервые за 12 лет российская теннисистка смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Мирра Андреева, занимающая в рейтинге WTA пятое место, в 1/8 финала US Open – 2026 одолела австрийку Анастастию Потапову (25-я ракетка мира) со счётом 5:7, 6:4, 6:3 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал мэйджора в Нью-Йорке.

До этого последней из россиянок дойти до этой стадии US Open удавалось Екатерине Макаровой в 2014 году. В 1/8 финала она одолела канадку Эжени Бушар, а позднее в четвертьфинале обыграла Викторию Азаренко (Беларусь)