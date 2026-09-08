Россия располагается на втором месте по представительству в четвертьфинале US Open — 2026

Россия занимает второе место по представительству в четвертьфинале US Open – 2026 в одиночном разряде. До стадии 1/4 финала дошли двое россиян: Мирра Андреева, занимающая в мировом рейтинге пятое место, и 50-я ракетка мира Карен Хачанов.

По этому показателю Россия уступает лишь США, от которых в четвертьфинал вышли шесть теннисистов: Джессика Пегула, Эмма Наварро, Кори Гауфф, Фрэнсис Тиафо, Алекс Михельсен и Бен Шелтон.

Соперницей Мирры Андреевой в 1/4 финала станет Кори Гауфф, Карен Хачанов сразится с Александром Блоксом из Бельгии.

Действующим чемпионом US Open в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас, чемпионкой у женщин год назад стала Арина Соболенко.