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Карен Хачанов занимает пятое место среди россиян по числу побед в пятисетовых матчах

Карен Хачанов занимает пятое место среди россиян по числу побед в пятисетовых матчах
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов располагается на пятом месте по количеству выигранных пятисетовых матчей среди россиян. Последний на данный момент пятисетовик Хачанов провёл в матче четвёртого круга US Open – 2026, где за 3 часа 49 минут одолел американца Лёнера Тьена, занимающего в рейтинге АТР 15-е место (7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4). Этот матч из пяти сетов стал 14-м победным для Карена.

US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2026, вторник. 00:45 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5