Карен Хачанов занимает пятое место среди россиян по числу побед в пятисетовых матчах

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов располагается на пятом месте по количеству выигранных пятисетовых матчей среди россиян. Последний на данный момент пятисетовик Хачанов провёл в матче четвёртого круга US Open – 2026, где за 3 часа 49 минут одолел американца Лёнера Тьена, занимающего в рейтинге АТР 15-е место (7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4). Этот матч из пяти сетов стал 14-м победным для Карена.