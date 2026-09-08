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Кто станет чемпионкой US Open — 2026 в женском одиночном разряде?

Кто станет чемпионкой US Open — 2026 в женском одиночном разряде?
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С 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке, США, проходит хардовый турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В четвертьфинальную стадию соревнований вышли восемь теннисисток: Мирра Андреева (Россия), Арина Соболенко (Беларусь), Чжэн Циньвэнь (Китай), Елена Рыбакина (Казахстан), Кори Гауфф, Эмма Наварро, Джессика Пегула (все – США) и Линда Носкова (Чехия).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионкой US Open – 2026 в женском одиночном разряде?»

Матчи четвертьфинала стартуют во вторник, 8 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко, которая в четвертьфинале сразится с Линдой Носковой.

Календарь US Open - 2026 (ж)
Турнирная сетка US Open - 2026 (ж)
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