Кто станет чемпионом US Open — 2026 в мужском одиночном разряде?

С 30 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, США, проходит хардовый турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В четвертьфинальную стадию соревнований вышли восемь теннисистов: Карен Хачанов (Россия), Фрэнсис Тиафо, Бен Шелтон, Алекс Михельсен (все – США), Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) и Александр Блокс (Бельгия).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом US Open – 2026 в мужском одиночном разряде?»

Действующим чемпионом US Open является Карлос Алькарас. В четвертьфинале его соперником станет девятая ракетка мира Бен Шелтон.