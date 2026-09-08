15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионом US Open — 2026 в мужском одиночном разряде?

Кто станет чемпионом US Open — 2026 в мужском одиночном разряде?
Комментарии

С 30 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, США, проходит хардовый турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В четвертьфинальную стадию соревнований вышли восемь теннисистов: Карен Хачанов (Россия), Фрэнсис Тиафо, Бен Шелтон, Алекс Михельсен (все – США), Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) и Александр Блокс (Бельгия).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом US Open – 2026 в мужском одиночном разряде?»

Действующим чемпионом US Open является Карлос Алькарас. В четвертьфинале его соперником станет девятая ракетка мира Бен Шелтон.

Календарь US Open - 2026 (м)
Турнирная сетка US Open - 2026 (м)
Материалы по теме
«Это не чудо, я работал и заслужил». Хачанов – после выхода в 1/4 финала US Open
«Это не чудо, я работал и заслужил». Хачанов – после выхода в 1/4 финала US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android