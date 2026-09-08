Хачанов ответил, как перестроился после неудачного тай-брейка в матче с Тьеном на US Open

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как на него и его игру повлияла ситуация, когда он упустил преимущество на тай-брейке в третьем сете матча 1/8 финала US Open — 2026 с американцем Лёнером Тьеном, позднее уступив в сете. По итогу встреча завершилась победой россиянина со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.
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— На тай-брейке в третьем сете вы могли попасть в открытый корт и заработать тройной сетбол, но не попали, и в итоге Лёнер выиграл сет. Как перефокусировались после этой упущенной возможности?
— Да, я был немного раздражён, был хороший шанс сделать 6:3 на тай-брейке и получить возможность завершить сет в свою пользу. Но я этого не сделал, а потом он воспользовался своей возможностью и взял тай-брейк. Поэтому я взял чуть более долгую паузу после сета, чтобы остыть, переодеться, перезагрузиться. Это мне помогло, добавило энергии в начале четвёртого сета. И я сделал ранний брейк, это помогло мне выиграть четвёртый сет, – сказал Хачанов на послематчевой пресс-конференции.
- 8 сентября 2026
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