Блокса продолжает беспокоить боль в теле после матча с Серундоло на US Open — источник

34-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс был близок к снятию с матча 1/8 финала US Open – 2026 с аргентинцем Франсиско Серундоло из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил журналист Джил Гросс на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на слова самого игрока. Блокс выиграл матч со счётом 6:3, 4:6, 7:5, 7:5. Бельгиец продолжил игру благодаря подействовавшим в третьем сете обезболивающим препаратам.
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Также источник сообщил, что Блокс, по его словам, продолжает ощущать дискомфорт даже при принятых лекарствах и переживает за своё состояние в следующем круге турнира, где должен сразиться с россиянином Кареном Хачановым за выход в полуфинал.
Во время матча с Серундоло Блокс брал медицинский тайм-аут, ему был сделан массаж. Предположительно, бельгийца беспокоит боль в ребре. Неизвестно, сможет ли теннисист полноценно выступить в матче четвертьфинала.
- 8 сентября 2026
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