«Подающий надежды парень». Хачанов — о Блоксе, с которым сразится в 1/4 финала US Open

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил своего соперника по предстоящему четвертьфиналу US Open — 2026 — бельгийца Александра Блокса, занимающего в рейтинге АТР 34-ю строчку.

— Что скажете о следующем сопернике [Александре Блоксе]?

— Мы тут дважды тренировались вместе, в официальных матчах ещё не играли. Тоже подающий надежды парень, проводит пока что свой лучший сезон, поднимается в рейтинге. У него мощная подача, он уверенно действует на задней линии, старается играть агрессивно, когда может, и физически он в отличной форме. Да, тяжёлый соперник, на этом «Шлеме» он одержал отличные победы, впервые пробился в четвертьфинал. И он очень приятный человек вне корта, мы всегда друг друга поддерживаем. Будет интересно с ним сыграть, — сказал Хачанов на пресс-конференции после победы в четвёртом круге турнира.