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«Подающий надежды парень». Хачанов — о Блоксе, с которым сразится в 1/4 финала US Open

«Подающий надежды парень». Хачанов — о Блоксе, с которым сразится в 1/4 финала US Open
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил своего соперника по предстоящему четвертьфиналу US Open — 2026 — бельгийца Александра Блокса, занимающего в рейтинге АТР 34-ю строчку.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

— Что скажете о следующем сопернике [Александре Блоксе]?
— Мы тут дважды тренировались вместе, в официальных матчах ещё не играли. Тоже подающий надежды парень, проводит пока что свой лучший сезон, поднимается в рейтинге. У него мощная подача, он уверенно действует на задней линии, старается играть агрессивно, когда может, и физически он в отличной форме. Да, тяжёлый соперник, на этом «Шлеме» он одержал отличные победы, впервые пробился в четвертьфинал. И он очень приятный человек вне корта, мы всегда друг друга поддерживаем. Будет интересно с ним сыграть, — сказал Хачанов на пресс-конференции после победы в четвёртом круге турнира.

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