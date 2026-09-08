«Подающий надежды парень». Хачанов — о Блоксе, с которым сразится в 1/4 финала US Open

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил своего соперника по предстоящему четвертьфиналу US Open — 2026 — бельгийца Александра Блокса, занимающего в рейтинге АТР 34-ю строчку.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
— Что скажете о следующем сопернике [Александре Блоксе]?
— Мы тут дважды тренировались вместе, в официальных матчах ещё не играли. Тоже подающий надежды парень, проводит пока что свой лучший сезон, поднимается в рейтинге. У него мощная подача, он уверенно действует на задней линии, старается играть агрессивно, когда может, и физически он в отличной форме. Да, тяжёлый соперник, на этом «Шлеме» он одержал отличные победы, впервые пробился в четвертьфинал. И он очень приятный человек вне корта, мы всегда друг друга поддерживаем. Будет интересно с ним сыграть, — сказал Хачанов на пресс-конференции после победы в четвёртом круге турнира.
- 8 сентября 2026
-
14:59
-
14:43
-
14:21
-
13:54
-
13:41
-
13:24
-
13:05
-
12:49
-
12:32
-
12:16
-
11:44
-
11:20
-
11:05
-
10:46
-
10:33
-
10:20
-
10:00
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
07:40
-
07:27
-
07:12
-
07:10
-
06:51
-
06:50
-
05:01
-
04:59
-
04:55
-
04:43
-
04:38
-
04:36
-
04:16
-
03:55
-
03:52