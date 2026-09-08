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Елена Рыбакина впервые в карьере дошла до четвертьфинала US Open

Елена Рыбакина впервые в карьере дошла до четвертьфинала US Open
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в первый в карьере четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала US Open — 2026 она уверенно одолела японку Наоми Осаку, занимающую в мировом рейтинге 13-е место, со счётом 6:1, 6:4. Теперь на счету Рыбакиной есть выходы в четвертьфиналы всех мэйджоров.

US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 23:10 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В следующем круге Рыбакина сразится с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, которая на текущем турнире в двух матчах подряд отыгралась со счёта 0:5 в сете. От победы Рыбакиной в матче с Циньвэнь зависит не только её участие в полуфинале, но и позиция в рейтинге — в случае выхода в 1/2 финала Елена станет первой ракеткой мира.

В текущем сезоне наиболее крупной победой Рыбакиной является титул на Australian Open.

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