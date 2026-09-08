Елена Рыбакина впервые в карьере дошла до четвертьфинала US Open
Поделиться
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в первый в карьере четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала US Open — 2026 она уверенно одолела японку Наоми Осаку, занимающую в мировом рейтинге 13-е место, со счётом 6:1, 6:4. Теперь на счету Рыбакиной есть выходы в четвертьфиналы всех мэйджоров.
US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 23:10 МСК
13
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В следующем круге Рыбакина сразится с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, которая на текущем турнире в двух матчах подряд отыгралась со счёта 0:5 в сете. От победы Рыбакиной в матче с Циньвэнь зависит не только её участие в полуфинале, но и позиция в рейтинге — в случае выхода в 1/2 финала Елена станет первой ракеткой мира.
В текущем сезоне наиболее крупной победой Рыбакиной является титул на Australian Open.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2026
-
14:59
-
14:43
-
14:21
-
13:54
-
13:41
-
13:24
-
13:05
-
12:49
-
12:32
-
12:16
-
11:44
-
11:20
-
11:05
-
10:46
-
10:33
-
10:20
-
10:00
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
07:40
-
07:27
-
07:12
-
07:10
-
06:51
-
06:50
-
05:01
-
04:59
-
04:55
-
04:43
-
04:38
-
04:36
-
04:16
-
03:55
-
03:52