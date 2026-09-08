Артюр Фис снялся с Кубка Дэвиса

Французский теннисист Артюр Фис не выступит за сборную Франции в матче Кубка Дэвиса с командой Канады. Встречи запланированы на 18 и 19 сентября.

«Очень разочарован тем, что пришлось сняться с Кубка Дэвиса. После физически тяжёлого года мне необходимо проявлять осторожность. Мы с командой решили провести тщательную оценку ситуации, прежде чем возобновить тренировки и подготовку к оставшейся части сезона. Представлять Францию ​​для меня очень много значит, поэтому принять такое решение всегда непросто. Я, безусловно, буду всецело поддерживать ребят и всю команду», — написал Фис на своей страничке в соцсети.