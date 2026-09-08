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«Я такого не говорил». Алькарас прокомментировал пост Tennis TV с его фейковой цитатой

«Я такого не говорил». Алькарас прокомментировал пост Tennis TV с его фейковой цитатой
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на публикацию аккаунта Tennis TV, официального вещателя турниров АТР, в социальной сети. После победы Алькараса в четвёртом круге US Open – 2026 над американцем Томми Полом (6:4, 6:3, 6:4) пресс-служба Tennis TV разместила фото испанца, написав на нём якобы сказанные Алькарасом слова насчёт того, что теннисист чувствует, что способен выиграть турнир.

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Томми Пол
21
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0