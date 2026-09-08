«А что я могу сделать?» Карен Хачанов — об ошибках в произношении его фамилии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как реагирует на ошибки в произношении его фамилии.

— Вашу фамилию непросто произносить. Когда слышите, как её произносят то так, то сяк, вас это раздражает или вы не обращаете внимания?

— А что я могу сделать? Действительно, некоторые фамилии легче произносить, некоторые – сложнее. Что есть, то есть. Помню, на каком-то турнире не могли выговорить фамилию Шаповалова – говорили «Шалаповалов». Конечно, было бы приятно, если бы фамилию произносили правильно, но я не могу реагировать на каждого, кто выговаривает её неправильно, — сказал Хачанов на пресс-конференции после победы в четвёртом круге US Open.