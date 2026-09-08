Хольгер Руне анонсировал своё возвращение после травмы на Кубке Дэвиса 18 сентября

Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне анонсировал своё возвращение на соревнования после длительного восстановления из-за травмы, полученной в октябре 2025 года. Он выйдет на корт в матче Кубка Дэвиса между сборными Дании и Болгарии.

«Сегодня у меня есть для вас и для самого себя великолепная новость: в конце следующей недели я вернусь на Кубок Дэвиса. Нахожусь в предвкушении. Это были 11 месяцев упорной работы. Жду не дождусь, чтобы увидеть своих датских болельщиков и фанатов со всего мира. Очень скучал по всему этому. Вернуться в игру и сделать это дома будет прекрасно. Ребята, увидимся 18 сентября в Копенгагене на моём первом матче. Погнали!» – сказал Руне в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Напомним, Руне не принимает участия в поединках с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером.