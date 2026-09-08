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Собкин прокомментировал выход Хачанова в 1/4 финала US Open — 2026

Собкин прокомментировал выход Хачанова в 1/4 финала US Open — 2026
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Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин прокомментировал выход серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в 1/4 финала US Open — 2026.

– Удивились ли вы тому, что до четвертьфинала добрался не седьмой номер турнира Медведев, а не попавший в посев Хачанов?
– Нет. Карен набрал неплохую форму. То, что Хачанов занимает 50-ю строчку в рейтинге, не говорит о том, что он играет именно на эту позицию. Может быть, ему немного повезло в матче с Оже-Альяссимом, если учитывать физические проблемы канадца. Однако в больших результатах часто бывает доля везения, — приводит слова Собкина GoTennis.

За выход в полуфинал Хачанов поборется с бельгийским теннисистом Александром Блоксом.

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