«Фортуна его вознаграждает». Кафельников — об игре Хачанова на US Open — 2026

Экс первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал игру серебряного призёра Олимпийских игр — 2020 в одиночном разряде, 50-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова на US Open — 2026.

«Прямо перед стартом его первого круга мы с ним разговаривали, и на самом деле просматривался какой-то позитив в его словах. Он сам чувствовал, что где-то должно прорвать. Говорит: «Результаты были неудовлетворительные, хотя я много вкладывал, я тренировался, часы на корте, безусловно, у меня были. Но вот не могу выиграть один такой добротный матч, который мне придаст уверенности». И вот видишь, слава богу, Оже-Альяссима обыграл во втором круге, проиграв первый сет, потом выиграв три. Я думаю, что, безусловно, за все усилия фортуна его вознаграждает», — сказал Кафельников в выпуске «Хардкорт».

За выход в полуфинал Хачанов поборется с бельгийским теннисистом Александром Блоксом.