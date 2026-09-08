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Арина Соболенко, US Open — 2026: результаты 8 сентября, следующий соперник, путь до титула

Арина Соболенко, US Open — 2026: результаты 8 сентября, следующий соперник, путь до титула
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«Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко после её победы над представительницей Чехии Линдой Носковой в четвёртом круге US Open — 2026. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Арины Соболенко на US Open — 2026:

  • первый круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:2, 6:4;
  • второй круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Полина Яценко (Россия, Q) — 6:1, 6:1;
  • третий круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:3, 6:4;
  • четвёртый круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Тэйлор Таунсенд (США) – 6:4, 6:3;
  • 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Линда Носкова (Чехия, 6) — 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).

Следующий матч Арины Соболенко на US Open — 2026:

  • 1/2 финала: Джессика Пегула (США, 3)/Эмма Наварро (США, 26).

Возможная сетка Арины Соболенко на US Open — 2026:

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