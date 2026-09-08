Соболенко уступает лишь Эверт и Граф по длительности серии выходов в полуфиналы US Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала шестой теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), которой удалось выйти в полуфинал US Open шесть раз подряд, сообщает Opta Ace.

До Соболенко подобное удавалось:

Крис Эверт – 16 раз подряд (1971-1986 годы);

Штеффи Граф – 7 (1985-1991);

Мартине Хингис – 6 (1996-2001);

Винус Уильямс – 6 (1997-2002);

Серене Уильямс – 6 (2011-2016).

В 1/4 финала US Open — 2026 Соболенко (1) одолела представительницу Чехии Линду Носкову (шестая в рейтинге) со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7) и вышла в свой шестой подряд полуфинал на турнире.