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Соболенко вошла в число рекордсменок по числу выходов в полуфинал ТБШ на харде подряд

Соболенко вошла в число рекордсменок по числу выходов в полуфинал ТБШ на харде подряд
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в девятый подряд полуфинал хардового мэйджора. Теперь она – в числе рекордсменок по данному показателю.

Наиболее продолжительные серии у женщин по выходам в полуфиналы на хардовых ТБШ:

Мартина Хингис — 12 полуфиналов подряд;
Штеффи Граф — 9;
Крис Эверт — 9;
Арина Соболенко — 9.

В девятый подряд полуфинал на хардовом ТБШ Соболенко вышла на US Open – 2026. В 1/4 финала Соболенко (1) обыграла представительницу Чехии Линду Носкову (шестая в рейтинге) со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).

US Open (ж). 1/4 финала