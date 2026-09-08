Арина Соболенко не проиграла ни одного тай-брейка на US Open с 2022 года

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с 2022 года не отдала ни одного тай-брейка на US Open, сообщает пресс-служба турнира. Выдающаяся серия Соболенко состоит из 10 выигранных тай-брейков (10:0).

Девятый и 10-й подряд тай-брейки на американском мэйджоре Соболенко выиграла в четвертьфинале US Open – 2026. Соболенко (1) одолела представительницу Чехии Линду Носкову (шестая в рейтинге) со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).