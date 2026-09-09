Соболенко ответила, как отреагирует, если выиграет US Open, а Рыбакина возглавит рейтинг

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, как отнеслась бы к ситуации, в которой казахстанская теннисистка Елена Рыбакина возглавит мировой рейтинг, а сама Арина выиграет третий титул US Open.

«Я была бы более чем счастлива. В любом случае мне всё равно. Конечно, третий титул подряд звучит великолепно», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В 1/4 финала белоруска одолела представительницу Чехии Линду Носкову (шестая в рейтинге) со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7). За выход в финал соревнований Соболенко поспорит с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Эмма Наварро (США).