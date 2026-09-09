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«Забавно наблюдать». Соболенко — о людях, пристально следящих за её результатами

«Забавно наблюдать». Соболенко — о людях, пристально следящих за её результатами
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как относится к людям, которые слишком пристально следят за ней и её результатами.

— Когда ты находишься в той позиции, в которой была последние пару лет, когда вокруг много разговоров, люди обсуждают твой рейтинг, результаты, бывает ли у тебя ощущение, что ты одна против всего мира?
— Нет… почему? Нет. Я просто была сосредоточена на себе. Мне забавно наблюдать, как люди судят кого-то, строят догадки, сомневаются, придумывают какие-то случайные теории о другом человеке. Мне было смешно видеть, насколько люди могут быть помешаны на ком-то другом, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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