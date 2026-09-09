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US Open — 2026, женщины: результаты матчей 8 сентября

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 8 сентября
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С 8 на 9 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжился турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись два четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, 1/4 финала. Результаты 8-9 сентября:

  • Арина Соболенко (Беларусь) – Линда Носкова (Чехия) – 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7);
  • Джессика Пегула (США) – Эмма Наварро (США) – 3:6, 6:4, 6:3.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале она одолела американку Аманду Анисимову.

Расписание матчей US Open — 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (женщины)
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