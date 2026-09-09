15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 9 сентября 2026 года

US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 9 сентября
Комментарии

9 сентября в Нью-Йорке пройдёт 11-й игровой день женского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, стадия 1/4 финала. Расписание на 9 сентября (время московское):

18:30. Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
20:00. Мирра Андреева (Россия, 5) – Кори Гауфф (США, 4).

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Первую полуфинальную пару US Open — 2026 составили Соболенко и американка Джессика Пегула.

Расписание матчей US Open - 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (женщины)

Видео: крупнейшие призовые в теннисе.