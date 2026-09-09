US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 9 сентября
9 сентября в Нью-Йорке пройдёт 11-й игровой день женского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. US Open — 2026, женщины, стадия 1/4 финала. Расписание на 9 сентября (время московское):
18:30. Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
20:00. Мирра Андреева (Россия, 5) – Кори Гауфф (США, 4).
Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Первую полуфинальную пару US Open — 2026 составили Соболенко и американка Джессика Пегула.
Видео: крупнейшие призовые в теннисе.