US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 9 сентября

9 сентября в Нью-Йорке пройдёт 11-й игровой день женского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, стадия 1/4 финала. Расписание на 9 сентября (время московское):

18:30. Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

20:00. Мирра Андреева (Россия, 5) – Кори Гауфф (США, 4).

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Первую полуфинальную пару US Open — 2026 составили Соболенко и американка Джессика Пегула.

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