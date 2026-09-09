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Карлос Алькарас и Бен Шелтон проводят самый поздний матч в истории US Open

Карлос Алькарас и Бен Шелтон проводят самый поздний матч в истории US Open
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и девятая ракетка мира из США Бен Шелтон проводят самый поздний матч в истории Открытого чемпионата США.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 6 6
7 7 		1 3 6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Алькарас и Шелтон сражаются за путёвку в полуфинал US Open — 2026. В данный момент счёт матча 3:2 в пользу Алькараса в п