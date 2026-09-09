Карлос Алькарас и Бен Шелтон проводят самый поздний матч в истории US Open
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и девятая ракетка мира из США Бен Шелтон проводят самый поздний матч в истории Открытого чемпионата США.
US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|1
|6 6
|
|1
|3
|6
|6 6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Алькарас и Шелтон сражаются за путёвку в полуфинал US Open — 2026. В данный момент счёт матча 3:2 в пользу Алькараса в п