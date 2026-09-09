Карлос Алькарас и Бен Шелтон проводят самый поздний матч в истории US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и девятая ракетка мира из США Бен Шелтон проводят самый поздний матч в истории Открытого чемпионата США.

Алькарас и Шелтон сражаются за путёвку в полуфинал US Open — 2026. В данный момент счёт матча 3:2 в пользу Алькараса в п