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Бен Шелтон — Карлос Алькарас: результат матча 9 сентября, счёт 2:3, 1/4 финала US Open 2026

Карлос Алькарас не вышел в полуфинал US Open — 2026, уступив Бену Шелтону
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США — 2026, действующим обладателем титула которого является.

В матче 1/4 финала Алькарас проиграл девятой ракетке мира из США Бену Шелтону. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 7 10
7 7 		1 3 6 6 7
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 4 часа 28 минут. В её рамках Шелтон семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализо