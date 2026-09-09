Карлос Алькарас не вышел в полуфинал US Open — 2026, уступив Бену Шелтону
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США — 2026, действующим обладателем титула которого является.
В матче 1/4 финала Алькарас проиграл девятой ракетке мира из США Бену Шелтону. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).
US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|1
|7 10
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|1
|3
|6
|6 7
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 4 часа 28 минут. В её рамках Шелтон семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализо