Карлос Алькарас не вышел в полуфинал US Open — 2026, уступив Бену Шелтону

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США — 2026, действующим обладателем титула которого является.

В матче 1/4 финала Алькарас проиграл девятой ракетке мира из США Бену Шелтону. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).

Встреча продолжалась 4 часа 28 минут. В её рамках Шелтон семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализо