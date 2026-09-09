US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 8 сентября

В ночь на 9 сентября в Нью-Йорке прошёл 10-й игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Результаты на 9 сентября

Фрэнсис Тиафо (США, 11) – Алекс Михельсен (США) – 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6);

Бен Шелтон (США, 8) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

Действующим чемпионом US Open является Карлос Алькарас.

В другой половине сетки за путёвки в полуфинале сразятся Александр Зверев — Ботик ван де Зандсхулп и Карен Хачанов — Александр Блокс.

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