US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 9 сентября

9 сентября в Нью-Йорке пройдёт 11-й игровой день мужского Открытого чемпионата США — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины, 1/4 финала. Расписание на 9 сентября (время московское)

21:30. Карен Хачанов (Россия) – Александр Блокс (Бельгия, 28);

2:30. Александр Зверев (Германия, 1) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Действующим чемпионом US Open является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Первую полуфинальную пару US Open — 2026 образовали американцы Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон.

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