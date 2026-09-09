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Карен Хачанов – Александр Блокс: во сколько начало матча четвертьфинала US Open 2026, где смотреть прямую трансляцию

Хачанов — Блокс: во сколько начало матча 1/4 финала US Open, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 сентября, серебряный призёр Олимпиады-2020 50-я ракетка мира из России Карен Хачанов сразится с 34-м номером мирового рейтинга из Бельгии Александром Блоксом за выход в полуфинал Открытого чемпионата США – 2026. Этот поединок поставлен третьим запуском на арене Артуша Эша и начнётся не ранее 21:00 мск.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:30 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

В России матч не покажут официально. Однако «Чемпионат» проведёт т