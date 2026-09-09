Хачанов — Блокс: во сколько начало матча 1/4 финала US Open, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 сентября, серебряный призёр Олимпиады-2020 50-я ракетка мира из России Карен Хачанов сразится с 34-м номером мирового рейтинга из Бельгии Александром Блоксом за выход в полуфинал Открытого чемпионата США – 2026. Этот поединок поставлен третьим запуском на арене Артуша Эша и начнётся не ранее 21:00 мск.

В России матч не покажут официально. Однако «Чемпионат» проведёт т