«Игра с ней — битва». Соболенко — о предстоящем матче 1/2 финала US Open с Пегулой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч полуфинала US Open — 2026, где сойдётся с третьим номером мирового рейтинга американкой Джессикой Пегулой.

«Джессика действительно очень сложная соперница. Могу сказать, что за последние два года она сильно прибавила. Она улучшила свою игру и оказывает огромное давление. Но мне нравится играть против неё, потому что это битва, борьба. Мне нравится быть под давлением и проходить через сложные испытания», — сказа