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«Игра с ней — битва». Соболенко — о предстоящем матче 1/2 финала US Open с Пегулой

«Игра с ней — битва». Соболенко — о предстоящем матче 1/2 финала US Open с Пегулой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч полуфинала US Open — 2026, где сойдётся с третьим номером мирового рейтинга американкой Джессикой Пегулой.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Джессика действительно очень сложная соперница. Могу сказать, что за последние два года она сильно прибавила. Она улучшила свою игру и оказывает огромное давление. Но мне нравится играть против неё, потому что это битва, борьба. Мне нравится быть под давлением и проходить через сложные испытания», — сказа