Бен Шелтон в матче с Алькарасом впервые обыграл соперника из топ-3 мирового рейтинга

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон впервые обыграл соперника из топ-3 мирового рейтинга. В матче четвертьфинала US Open — 2026 Шелтон обыграл семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

За выход в финал соревнований Бен Шелтон поспорит с 12-м номером мирового рейтинга соотечественником Фрэнсисом Тиафо.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.