Бен Шелтон в матче с Алькарасом впервые обыграл соперника из топ-3 мирового рейтинга
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон впервые обыграл соперника из топ-3 мирового рейтинга. В матче четвертьфинала US Open — 2026 Шелтон обыграл семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).
US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|1
|7 10
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|1
|3
|6
|6 7
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
За выход в финал соревнований Бен Шелтон поспорит с 12-м номером мирового рейтинга соотечественником Фрэнсисом Тиафо.
US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.