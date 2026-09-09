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Бен Шелтон в матче с Алькарасом впервые обыграл соперника из топ-3 мирового рейтинга

Бен Шелтон в матче с Алькарасом впервые обыграл соперника из топ-3 мирового рейтинга
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон впервые обыграл соперника из топ-3 мирового рейтинга. В матче четвертьфинала US Open — 2026 Шелтон обыграл семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 7 10
7 7 		1 3 6 6 7
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

За выход в финал соревнований Бен Шелтон поспорит с 12-м номером мирового рейтинга соотечественником Фрэнсисом Тиафо.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.