Алькарас в матче с Шелтоном потерпел лишь второе поражение в 17 пятисетовиках
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл 17-й пятисетовый матч в карьере. Это произошло в четвертьфинале US Open — 2026, где он встречался с девятой ракеткой мира из США Беном Шелтоном.
US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|1
|7 10
|
|1
|3
|6
|6 7
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Алькарас потерпел поражение в этом матче со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10). Таким образом, Карлос проиграл лишь второй из 17 проведённых пятисетовиков в карьере.
Своё первое поражение в пятисетовом матче Алькарас потерпел ещё на Открытом чемпионате Австралии — 2022. Тогда испанец проиграл итальянцу Маттео Берреттини в третьем круге соревнования.