Алькарас в матче с Шелтоном потерпел лишь второе поражение в 17 пятисетовиках

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл 17-й пятисетовый матч в карьере. Это произошло в четвертьфинале US Open — 2026, где он встречался с девятой ракеткой мира из США Беном Шелтоном.

Алькарас потерпел поражение в этом матче со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10). Таким образом, Карлос проиграл лишь второй из 17 проведённых пятисетовиков в карьере.

Своё первое поражение в пятисетовом матче Алькарас потерпел ещё на Открытом чемпионате Австралии — 2022. Тогда испанец проиграл итальянцу Маттео Берреттини в третьем круге соревнования.