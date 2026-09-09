15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас в матче с Шелтоном потерпел лишь второе поражение в 17 пятисетовиках

Алькарас в матче с Шелтоном потерпел лишь второе поражение в 17 пятисетовиках
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл 17-й пятисетовый матч в карьере. Это произошло в четвертьфинале US Open — 2026, где он встречался с девятой ракеткой мира из США Беном Шелтоном.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 7 10
7 7 		1 3 6 6 7
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Алькарас потерпел поражение в этом матче со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10). Таким образом, Карлос проиграл лишь второй из 17 проведённых пятисетовиков в карьере.

Своё первое поражение в пятисетовом матче Алькарас потерпел ещё на Открытом чемпионате Австралии — 2022. Тогда испанец проиграл итальянцу Маттео Берреттини в третьем круге соревнования.

Australian Open (м). 3-й круг
21 января 2022, п