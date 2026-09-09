Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Алькараса в пятисетовиках ТБШ
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах, сообщает Opta Ace. Серия Алькараса — одна из самых длинных победных в Открытой эре (с 1968 года).
US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
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|7 10
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|6 7
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Американец обыграл Алькараса в матче четвертьфинала US Open — 2026 со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).
Такая же 12-матчевая победная серия в пятисетовых матчах на ТБШ, принадлежавшая шведскому теннисисту Бьорну Боргу, была прервана американцем Джоном М