Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Алькараса в пятисетовиках ТБШ

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах, сообщает Opta Ace. Серия Алькараса — одна из самых длинных победных в Открытой эре (с 1968 года).

Американец обыграл Алькараса в матче четвертьфинала US Open — 2026 со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

Такая же 12-матчевая победная серия в пятисетовых матчах на ТБШ, принадлежавшая шведскому теннисисту Бьорну Боргу, была прервана американцем Джоном М