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Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Алькараса в пятисетовиках ТБШ

Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Алькараса в пятисетовиках ТБШ
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах, сообщает Opta Ace. Серия Алькараса — одна из самых длинных победных в Открытой эре (с 1968 года).

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 7 10
7 7 		1 3 6 6 7
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Американец обыграл Алькараса в матче четвертьфинала US Open — 2026 со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

Такая же 12-матчевая победная серия в пятисетовых матчах на ТБШ, принадлежавшая шведскому теннисисту Бьорну Боргу, была прервана американцем Джоном М