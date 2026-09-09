«Спасибо, Нью-Йорк!» Шелтон эмоционально прокомментировал победу над Алькарасом
Поделиться
Девятая ракетка мира из США Бен Шелтон прокомментировал победу над семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом в четвертьфинале US Open – 2026.
US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|1
|7 10
|
|1
|3
|6
|6 7
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Спасибо, Нью-Йорк! Для меня всегда важнее всего люди на трибунах — будь то мои тренеры, команда, друзья, семья или жители Нью-Йорка, которые оставались здесь до трёх часов ночи и скандировали «США». Именно это придавало мне сил и помогло одержать победу.
Это невероятно. Нью-Йорк — величайший спортивный город, а этот стадион — лучший в мире. Надеюсь, моему лучшему другу и сестре не нужно быть на работе в шесть утра